كوكتيل إجرام .. سقوط مجرمين لاتجارهما فى المخدرات وسرقة متعلقات المواطنين

نجح رجال الأمن بالقاهرة ، في ضبط

مجرمين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما حقيبة يد" بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات" وكمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى.

المتهمان

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقة الحقيبة المضبوطة، من طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية بأسلوب "الخطف" حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا ، بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، وقررا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية .

وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما .

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.