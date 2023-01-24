ضمن 6 إرهابيين.. اعتقال وزير تعليم داعش بالعراق

أعلنت السلطات الأمنية بالعراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم من عمل فيما يسمى "ديوان التعليم".

ووفق بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، فإن "المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لداعش في العام 2014، حيث تمكن عناصر الوكالة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين البارزين عمل بما يسمى ديوان التعليم، وكانت واجباته في مدارس محافظة نينوى لنشر الفكر الإرهابي بين صفوف الطلاب".

أما الإرهابي الثاني، بحسب البيان، فكان "يعمل في التنظيم بما يسمى ديوان الزكاة، وكان يقوم بتوزيع الزكاة الى أُسر داعش، فيما شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي أثناء تقدمها لتحرير القضاء".

وبحسب البيان، فإن الإرهابي الثالث كان "يعمل فيما يسمى الجناح المدني لولاية نينوى، والمختص في جمع المعلومات على القوات الأمنية، والإرهابي الرابع عمل مقاتلا في داعش، واشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في ناحية المعتصم، وزرع العبوات الناسفة على الطريق الرابط بين محطة طاقة الجالسية الكهربائية، وقضاء الضلوعية".

وتابع البيان: "إن الإرهابي الخامس عمل فيما يسمى ديوان المساجد، وكان يدعو المواطنين الى الاشتراك وتنفيذ الهجمات الإرهابية، أما الإرهابي السادس المكنى (أبو حنين)، فشارك بدورات تدريبية لدى داعش".

وتنشط الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش عند المناطق الحدودية والنائية وذات التضاريس المعقد والممتدة التي يصعب تعقبها أمنياً بما يسمح لهم بالاختفاء وبناء المقار الخفية التي تستخدم للتخطيط وشن الهجمات.

وعلى الرغم من العمليات الإرهابية التي يشنها التنظيم، إلا أن مستويات الخطر بتهديد المدن وإحداث الخروقات الكبيرة تراجعت بشكل كبير في ظل فقدان داعش لموارد التمويل والقدرة على حشد المسلحين لصفوفه.