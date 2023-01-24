الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

واقعة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تجرد فيها الأب من مشاعر الأبوة والعطف والأمان التي كان من المفترض أن يقدمها لأبنته الصغيرة ذات الـ 9 سنوات، ليتحول هذا الأب إلى ذئب بشري ينهش عرض الفتاة الصغيرة.

لم يكتف الأب الملعون بفعلته الشنعاء مع أبنته الصغيرة بعد أن هتك عرضها، وقام بتصوير مقطع فيديو لمواقعتها ونشره عل مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم بالمؤبد على الأب

عاقبت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد فوزى، وامانة سر إبراهيم غريب، محامي بالسجن المؤبد 25 عاما لقيامه بهتك عرض نجلتة البالغة من العمر 9 سنوات وتصويرها.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حلمي، محامي أول وسط دمنهور الكلية، قررت إحالة القضية 27296 لسنة 2022 جنح أبو المطامير والمقيدة برقم 1688 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور والمتهم فيها، سعيد.د.م، 35 عامًا، محامي لمحكمة الجنايات،لإتهامه بهتك عرض نجلته "ج"، البالغة من العمر 9 سنوات، وتصويره مقطع فيديو لجرمه باستخدام هاتفه المحمول أثناء تعديه عليها و نشر علي مواقع التواصل الإجتماعي " توتير".

وقالت النيابة العامة، خلال التحقيقات أن المتهم استغل حداثة سن نجلته واستغل سلطته الأبوية عليها حيث اصطحبها لغرفته وبدأ في تحسس أجراز حساسه من جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها بالقوة وسجل لها مقطع فيديو أثناء إرتكابه جرمه، مؤكدة أن المتهم اعتدي علي قيم ومباديء المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.