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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

لجنة النقل
لجنة النقل

استهلت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال وأفراد جهاز الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ 71، كما وجه التحية لشهداء الواجب الوطني وأسرهم من رجال الشرطة قائلا: "تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين سقطت أرواحهم فداء للوطن.

 

وقال النائب علاء عابد على هامش إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، إن عيد الشرطة يعبر عن امتنان وتقدير الدولة المصرية لتضحيات الشرطة المصرية من أجل الوطن.


وأوضح النائب علاء عابد ، أن عيد الشرطة علامة بارزة ونموذج للتضحية لتوفير الاستقرار للوطن، وما تبذله من  مجهودا كبيرا على كافة الأصعدة لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطنين.


وتابع النائب علاء عابد ، أن اهتمام الرئيس السيسى بالمشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم الضباط وكذلك تكريم أسر الشهداء من أبناء جهاز الشرطة لهو أبرز دليل علي اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تؤديه الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في حفظ الأمن  ويؤكد تقدير القيادة السياسية لحجم التضحيات الذي يقدمه أبناء جهاز الشرطة متمثلا في عدد الشهداء والمصابين منهم.

 

وقد بدأ منذ قليل إجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد ٦ طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء بشأن رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري لتسهيل حركة النقل والمواصلات وتبداها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين والمساندة بمدينة بالعياط بمحافظة الجيزة.

عيد الشرطة الداخلية وزارة الداخلية النواب النقل

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