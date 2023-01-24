عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برامج غذائية تمنح الإنسان عمرا أطول بـ 20 سنة

صدى البلد

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن البرامج الغذائية ا لمختلفة ومنها نجد حياة أفضل وأطول وجسم ارشق وشعور بالرضا وهذا ما يبحث عنه الجميع وكل ذلك يمر من خلال التغذية وكل يوم هناك فكرة جديدة ونظرية جديدة.

وبالفعل نشرت دراسة أمريكيه جديدة في موقع إكسبريس قيل إن الحد من تناول الطعام فترة طويلة وتأخير الإفطار حتى الظهيرة ربما يمنح الإنسان عمرا أطول بعشرين عاما لكن هذه الدراسة تجد من يعارضها كالعادة.

فبحث فريق آخر في الجامعة الأمريكية "جونز هويكنز" وجد العلماء أن الصيام المتقطع هو الاسم المعتمد لهذا النوع من الحمية كثير من الأحيان في المساعدة على إنقاص الوزن وهذه الدراسة وجدت في النهاية ان تغيير توقيت الطعام ليس مهما بقدر اهمية حساب السعرات الحرارية للإنسان التي يتناول ها في كل وجبة وعلى مدار اليوم .

انقاص الوزن الصيام حمية السعرات الحرارية تناول الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

ليست بولندا وحدها.. 12 دولة أوروبية تعرض الدبابة ليوبارد على أوكرانيا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ