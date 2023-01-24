برامج غذائية تمنح الإنسان عمرا أطول بـ 20 سنة

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن البرامج الغذائية ا لمختلفة ومنها نجد حياة أفضل وأطول وجسم ارشق وشعور بالرضا وهذا ما يبحث عنه الجميع وكل ذلك يمر من خلال التغذية وكل يوم هناك فكرة جديدة ونظرية جديدة.

وبالفعل نشرت دراسة أمريكيه جديدة في موقع إكسبريس قيل إن الحد من تناول الطعام فترة طويلة وتأخير الإفطار حتى الظهيرة ربما يمنح الإنسان عمرا أطول بعشرين عاما لكن هذه الدراسة تجد من يعارضها كالعادة.

فبحث فريق آخر في الجامعة الأمريكية "جونز هويكنز" وجد العلماء أن الصيام المتقطع هو الاسم المعتمد لهذا النوع من الحمية كثير من الأحيان في المساعدة على إنقاص الوزن وهذه الدراسة وجدت في النهاية ان تغيير توقيت الطعام ليس مهما بقدر اهمية حساب السعرات الحرارية للإنسان التي يتناول ها في كل وجبة وعلى مدار اليوم .