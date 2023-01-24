وزير الري يلتقي نظيره الجنوب السوداني لبحث التعاون المشترك.. سويلم: ندرس إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات

خلال الاجتماع:

بحث سير العمل في المشروعات التنموية في مجال الموارد المائية

بحث مشروعات توفير مياه الشرب النقية ومحطات مياه الشرب الجوفية

بحث دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بال ماي دينج، بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان والوفد الرسمي المرافق للوزير، حيث تم التباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور سويلم بأن جلسة المباحثات الموسعة تهدف لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، وكذلك مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب والرعى للثروة الحيوانية والحماية في الفيضانات، بالإضافة لإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان.

وأكد سويلم، اهتمام مصر بأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان وبالتالي تحقيق الإستقرار للمواطنين ، بالإضافة لإهتمام مصر بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر ، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات .

وأوضح أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة ، خاصة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والذى يمتد لسنوات طويلة، وأن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للاشقاء بجنوب السودان.

كما التقى سويلم، بوزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك، وتم بحث مجالات التعاون الثنائى بين البلدين وفرص الاستثمار المختلفة فى كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين وينعكس إيجابيا على المواطنين بجنوب السودان.

وأكد سويلم خلال اللقاء، أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان.