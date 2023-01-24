ضبط 3000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية امن الدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تشكلت الحملة ناحية السنبلاوين ومركز المنصورة برئاسة دكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة يرافقه سامى ابراهيم من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن تحرير ٢ محضر تجميع ٣٠٠٠ لتر بنزين وسولار بقصد اعاده بيعها في السوق السوداء، محضر واحد طن اعلاف بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتم تحرير محضر بنصف طن لحوم مجمدة بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتحرير ٢ محضر عدم إعلان عن أسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى لمستودعات البوتاجاز.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.