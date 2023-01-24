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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خلال افتتاح معرض أهلا رمضان

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النائب احمد عثمان
النائب احمد عثمان عضو مجلس النواب

افتتح المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب، برفقة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، معرض أهلا رمضان، بحديقة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساهمة في توفير كافة مستلزمات المواطنين.

وقال النائب أحمد عثمان، إن المعرض يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، كما يضم منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وفخار وأدوات منزلية وغيرها.

وأكد عثمان، على جودة المنتجات المعروضة وتوافرها بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أنه يشارك بالمعرض كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وأحد منافذ "أمان"، وجناح لمنتجات القوات المسلحة، وجناح للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.


وأشار عثمان، إلى أنه يتم بيع السلع في المعرض بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ضوء جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتوافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، مؤكدا أن الدولة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

السلع مجلس النواب الاسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي كورونا

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