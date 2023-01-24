عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية أم استمرار .. الصحة العالمية تحدد الموقف من جائحة كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن لجنة منظمة الصحة العالمية ستجتمع هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يظل فيروس كورونا “كوفيد-19” وباءً عالمياً.

وقال جيبريسوس، في تصريحات صحفية: "بعد 3 سنوات تقريبًا من إعلان فيروس كورونا حالة طوارئ دولية للصحة العامة، وهو أعلى مستوى من الاستعداد لدينا، ستجتمع لجنة الطوارئ “كوفيد-19”  هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ عالمية”.

وأضاف أنه دون افتراض أي قرار سيتخذ، فإنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الوفيات والوضع في العديد من البلدان.

بعد وفاة 300 طفل.. الصحة العالمية تحذر من خطورة دواء لعلاج السعال

دواء السعال قاتل للأطفال.. تحذير عاجل من الصحة العالمية.. تفاصيل

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية بعد أن أصدرت بكين بيانات جديدة تظهر قفزة كبيرة في الوفيات المرتبطة بـ “كوفيد-19”، أن رئيس منظمة الصحة العالمية تحدث مع السلطات الصينية ورحبت الوكالة بالمعلومات الجديدة حول الوضع في البلاد.

تحدث المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياووي، مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية، حول موجة العدوى التي اندلعت بعد أن فككت البلاد فجأة نظامها المضاد للفيروسات الشهر الماضي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان لها: إن “منظمة الصحة العالمية تقدر هذا الاجتماع ، وكذلك النشر العام للمعلومات حول الوضع العام”.

وقالت الوزارة: “قدم المسؤولون الصينيون معلومات إلى منظمة الصحة العالمية وفي مؤتمر صحفي حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك العيادات الخارجية، ودخول المستشفيات، والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ ورعاية حرجة، ووفيات المستشفيات المتعلقة بعدوى COVID-19، بينما تعهدت أيضًا بالمزيد. الدعم والمشورة الفنية”.

كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية جائحة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

لقاء عاجل بين زعيم عربي ورئيس وزراء إسرائيل

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من بايدن بعد الهجوم المسلح في ولاية كاليفورنيا

بعد سلسلة من فضائح الفساد.. استقالة مرتقبة لرئيس وزراء أوكرانيا

إجراء عاجل.. تركيا توقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

تحذير عاجل من روسيا لدول الناتو بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية

الأدنى خلال 9 أشهر.. تراجع كبير في سعر الدولار الأمريكي عالميا

روسيا فشلت.. رئيس وزراء أوكرانيا يزف أنباء سارة لشعبه

نقص أدوية وارتفاع أسعار.. بوتين يعترف لأول مرة بعواقب الحرب

لأول مرة منذ 11عاما.. ظاهرة جوية نادرة تجتاح ولاية صحراوية بالجزائر |فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن مهاجمة بيلاروس

فرصة .. سوزوكي سويفت هاتشباك بـ 70 ألف جنيه فقط

352 من أوائل الخريجين.. حيثيات رفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

فيريرا و أمير مرتضي| مفاجأة جديدة بشأن الزمالك.. فيديو

الرئيس الروسي السابق يستفز واشنطن بمعلومات جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا

30 دقيقة.. الزمالك يتأخر بهدفين أمام المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت السلم.. شاهد طريقة تصنيع الآندومي بالهند.. لن تتناوله أبدا

Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

رانيا يوسف تتحدث عن علاقة جمالها بالرجال .. ماذا قالت ؟

نشرة المرأة| إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل .. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثوان معدودة

فيديو

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ