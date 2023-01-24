نهاية أم استمرار .. الصحة العالمية تحدد الموقف من جائحة كورونا

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن لجنة منظمة الصحة العالمية ستجتمع هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يظل فيروس كورونا “كوفيد-19” وباءً عالمياً.

وقال جيبريسوس، في تصريحات صحفية: "بعد 3 سنوات تقريبًا من إعلان فيروس كورونا حالة طوارئ دولية للصحة العامة، وهو أعلى مستوى من الاستعداد لدينا، ستجتمع لجنة الطوارئ “كوفيد-19” هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ عالمية”.

وأضاف أنه دون افتراض أي قرار سيتخذ، فإنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الوفيات والوضع في العديد من البلدان.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية بعد أن أصدرت بكين بيانات جديدة تظهر قفزة كبيرة في الوفيات المرتبطة بـ “كوفيد-19”، أن رئيس منظمة الصحة العالمية تحدث مع السلطات الصينية ورحبت الوكالة بالمعلومات الجديدة حول الوضع في البلاد.

تحدث المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس مع ما شياووي، مدير لجنة الصحة الوطنية الصينية، حول موجة العدوى التي اندلعت بعد أن فككت البلاد فجأة نظامها المضاد للفيروسات الشهر الماضي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان لها: إن “منظمة الصحة العالمية تقدر هذا الاجتماع ، وكذلك النشر العام للمعلومات حول الوضع العام”.

وقالت الوزارة: “قدم المسؤولون الصينيون معلومات إلى منظمة الصحة العالمية وفي مؤتمر صحفي حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك العيادات الخارجية، ودخول المستشفيات، والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ ورعاية حرجة، ووفيات المستشفيات المتعلقة بعدوى COVID-19، بينما تعهدت أيضًا بالمزيد. الدعم والمشورة الفنية”.