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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

مقبرة للحمير بالفيوم.. المحافظ يصدر حملات على المجازر للتأكد من لحومها

مقبرة الحمير
مقبرة الحمير

عثر أهالي إحدى القرى بمحافظة الفيوم خلال الساعات الماضية على أكثر من 100 حمار مذبوح وملقاة هياكلها في منطقة الحامول بمحيط محمية وادي الريان. 

وتعد تلك الواقعة هي الثالثة من نوعها، والتي يتم تداولها أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن جميع الهياكل العظمية لتلك الحمير كانت مذبوحة من قبل بعض المجهولين، وكان البعض منهم مسلوخ جلدها أيضًا، فهل تأكل إحدى قرى محافظة الفيوم لحم الحمير دون علم. 

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مقبرة الحمير 

وتداول رواد السوشيال ميديا الواقعة، وعبروا عن تخوفهم من أن تكون هذه اللحوم قد طرحت في فترة سابقة للبيع في الأسواق، متسائلين عن مصير هذه اللحوم.

وأكد الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنهم رصدوا استغاثات من المواطنين بوجود مقبرة للحمير في أطراف المحافظة، مشيرا إلى أنه بفحص المقبرة تبين وجود هياكل كاملة للحمير منزوعة الجلد.

وأضاف التوني، إن هناك لجنة تم تشكيلها، ورجحت أن ذبح الحمير لاستخدام جلودها وليس لبيع اللحوم، مؤكدا استخدام جلود الحمير في استخراج العقاقير الطبيية وتصديرها لعدد من الدول الفقيرة.

واختتم التوني، بإن محافظ الفيوم وجه بحملات على محلات اللحوم والمجازر للتأكد من عدم وجود لحوم للحمير.

فيما تستخدم الحمير المذبوحة؟

وفي ذلك الصدد، قالت دكتورة شيرين زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مقبرة الحمير التي تم العثور عليها تسببت في زعر المواطنين بمحافظة الفيوم، وذلك لأنها كانت تحتوي على عدد كبير من الهياكل العظمية للحمير المذبوحة، وتجاوزت أكثر من 100 حمار ملقاة على على الأرض في منطقة الحامول. 

وأكدت زكي – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أعمال ذبح الحمير في مصر مجرمة بموجب القانون، حيث أن قانون رقم 53 لسنة 1966، الصادر بشأنة قرار وزاري رقم 517 لسنة 1986، موضحة أن تلك المقبرة لا تستهدف لحوم الحمير ولكنها تستهدف جلودها، ووزارة الزراعة أصدرت قرارًا في عام 2015، بمنع تصدير الجلود للخارج إلا الجلود التي يتم شراؤها من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية.

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مقبرة الحمير 

واختتمت زكي، إن أكثر الدول التي تستقبل جلود الحمير في العالم هي الصين، وهي تحتاج إلى 4 ملايين جلد حيوان الحمير في العام الواحد، وذلك لأن هناك إعتقاد شعبي بأن هناك مادة تسمى "الإيجاو" تعطي قوة جنسية وتؤخر علامات الشيخوخة ومنتجات التجميل، إذ يستخدمون جلود الحمير في إنتاج هذه المادة.

يذكر أن واقعتين مماثلتين شهدتهما نفس المحافظة في وقت سابق، أولاهما كانت عام 2017 عندما عثرت قوات الأمن على 35 رأساً وهياكل لحمير بقرية الحامول، والثانية بالعثور على هياكل عظمية لحمير في صحراء قرية دمشقين التابعة لمركز محافظة الفيوم في شهر أغسطس من العام الماضي.

كيف تعرف لحم الحمير عند شرائها؟ 

  • لحوم الحمير ذات لون غامق.
  • لحوم الحمير تتحول للون الأسود بعد الذبح ولا يكون بها دهون.
  • أثناء الغليان تطفو بقعة زيت كبيرة على سطح المياه.
  • عند وضع لحوم الحمير في مياه ساخنة تخرج منها رائحة كريهة أشبه لرائحة البول.
  • لحوم الحمير أكثر سرعة في الطهي وطعمها مسكر.
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