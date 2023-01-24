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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التعادل.. فرج عامر يوجه رسالة دعم إلى لاعبي سموحة

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي أداء نادي سموحة أمام بيراميذز في بطولة الدوري الممتاز.

 

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "سموحة أحرز هدفا وأضاع هدفين، أحيي كفاح لاعبي سموحة ويارب كمل جهدهم بالفوز علي بيراميدز".


وافق كل من الجهاز الفني لـ بيراميدز وسموحة على خوض المباراة بدون "فار" نظرا لتأخر وصوله، وأبلغ طاقم الحكام الفريقين بالأمر، ووافقا على اللعب بدونه.

 

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق سموحة فوزا مهما على سيراميكا بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما اكتسح بيراميدز فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.


أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة سموحة.

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