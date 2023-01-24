أحمد موسى: الزمالك مستسلم وأحزن جمهوره

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة، إن الجماهير لا تستحق ما يحدث لفريقها.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "هناك ناس لا تعرف معنى جمهور الزمالك.. ثلاث مباريات للزمالك بدون مكسب".



وتابع أحمد موسى، أن هناك مشكلة في الدفاع والهجوم في فريق نادي الزمالك، لافتا إلى أن فريق غزل المحلة أدى مباراة قوية أمام الزمالك.



دفاع الزمالك بدون لياقة

وأكمل أحمد موسى، أن دفاع الزمالك بدون لياقة بدنية وغزل المحلة قدم مباراة قوية، متابعا أن الزمالك استسلم أمام غزل المحلة وأحزن جمهوره.

