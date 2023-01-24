عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الزمالك مستسلم وأحزن جمهوره

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة، إن الجماهير لا تستحق ما يحدث لفريقها.

txt

أحمد موسى: إدراج الجنيه كعملة صرف في روسيا يبعدنا عن صداع الدولار

txt

رد فعل جماهير الأهلي على هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "هناك ناس لا تعرف معنى جمهور الزمالك.. ثلاث مباريات للزمالك بدون مكسب".

txt

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة


وتابع  أحمد موسى، أن هناك مشكلة في الدفاع والهجوم في فريق نادي الزمالك، لافتا إلى أن فريق غزل المحلة أدى مباراة قوية أمام الزمالك.
 

دفاع الزمالك بدون لياقة

 

وأكمل  أحمد موسى،  أن دفاع الزمالك بدون لياقة بدنية وغزل المحلة قدم مباراة قوية، متابعا أن الزمالك استسلم أمام غزل المحلة وأحزن جمهوره.
 

أحمد موسى الزمالك غزل المحلة جمهور الزمالك قناة صدي البلد نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

قصة مأساوية لميسي المحلة.. عندما فقد قاهر الزمالك زوجته وابنته في لحظة

ترشيحاتنا

عضو بـ اتحاد كرة يكشف تفاصيل وأسباب استقالة كلاتنبرج من لجنة الحكام..فيديو

بعد تعيين مدير فني جديد .. مرتضى منصور يطلب الدعم من الجماهير

بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

60 دقيقة.. محمد شريف يهدر الهدف الثاني للأهلي أمام البنك

نشر الغسيل غير النظيف.. تامر أمين يعلق على استقالة كلاتنبرج من رئاسة الحكام

رئيس الوزراء الهندي مرحبا بـ السيسي: زيارتك تاريخية وتمثل سعادة هائلة لشعبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشر الليمون .. جربي طريقة عمل البودينج

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

فيديو

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ