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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة.. محمد شريف يهدر الهدف الثاني للأهلي أمام البنك

الاهلي
الاهلي

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والبنك  بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة في إطار الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة العاشرة تسديد كرة صاروخية للأهلي من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد عبد القادر، ولكن علت العارضة للحارس محمد أبو جبل.

وسدد مروان عطية كرة بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس أبوجبل في الدقيقة 16.

ورد عليها محمود قاعود قاعود بتسديدة كرة يسارية مقوسة من داخل المنطقة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وافتتح الأهلي التسجيل في المباراة في الدقيقة 31 عن طريق محمد شريف بعد عرضية أرضية من أحمد عبد القادر من الجهة اليسرة تسلمها مروان عطية وسدد كرة يسارية ولكن أبو جيل تصدى لها قبل أن يتابعها محمد شريف بتسديدة داخل الشباك. 

وفي الدقيقة 60 مرر عبد القادر، كرة بينية إلى محمد شريف ليقابلها بتسديدة ولكن ضعيفة تصل سهلة إلى الحارس أبوجبل.

الأهلي منتشي من الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام الزمالك مع البنك الأهلي، في اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي في هذه المباراة، عن الفوز من أجل مواصلة نتائجه المميزة قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب، بالإضافة إلى الابتعاد أكثر بصدارة ترتيب المسابقة المحلية التي يحتل صدارتها برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد البنك في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

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