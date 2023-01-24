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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعيين مدير فني جديد .. مرتضى منصور يطلب الدعم من الجماهير

صدى البلد

أعلن المستشار مرتضي منصور عن عن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك واستمراره لنهاية الموسم.

 

وكتبت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على تويتر: "وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم 
‏والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري".


أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك  برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره  المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا  المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء ، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفني لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.

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