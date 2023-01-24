الأوقاف تعلن أئمة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ

أعلنت وزارة الأوقاف، المجموعة الرابعة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الرابعة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ ، وهم :

م الاسم المديرية

1. محمد عبدالرحيم السيد محمد العياط الشرقية

2. محمود محمد عبد السلام مهدي الشرقية

3. محمود عبد العظيم محمد الطاهر الشرقية

4. محمد محمد أحمد عطية الشرقية

5. أحمد محمد عبده السيد جبر الشرقية

6. معاذ أحمد محمد أحمد ندا الشرقية

7. علي عبد الرحمن علي محمد الشرقية

8. دويدار رمضان دويدار عطية الشرقية

9. أحمد على أحمد محمد الشرقية

10. صلاح أحمد عبدالسلام عبدالمولى الشرقية

11. السيد عبد الباسط السيد أحمد الشرقية

12. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي الغربية

13. علي عبد المطلب فاضل واصل الغربية

14. الجوهري علي السيد الشرقاوي الغربية

15. عبد الكريم محمد عبد الكريم منصور الغربية

16. أحمد عبدالروؤف شحاته الطويل الغربية

17. أيمن عبد المنعم عبد الفتاح تركي الغربية

18. سمير زيدان فراج زيدان الغربية

19. محمد السيد محمد الخولي الغربية

20. محمد محمد عزب الشيخ الغربية

21. عبيدة رمضان محمد البربري الغربية

22. علي عبد اللطيف علي حمودة الغربية

23. عزت محمد عبد الغني عاقول الغربية

24. مصطفى أبواليزيد عبدالنبي درويش الغربية

25. عثمان حنفي عثمان شخبة الغربية

26. رضا محمد عطية الصعيدي الغربية

27. رزق سعد السيد السخن الغربية

28. سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاوي الغربية

29. محمد أحمد أحمد عبدالله الغربية

30. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع الغربية

31. مصطفى عبد الهادي الصباغ الغربية

32. محمد عبد العظيم محمد شعلان القليوبية

33. كارم محمد فتح الله الزعيقي البحيرة

34. طارق شعبان أحمد قطب عبدة البحيرة

35. أحمد سعد إسماعيل أحمد البحيرة

36. سعيد محمد سعد عيسي البحيرة

37. عمر علي مخيون عياد البحيرة

38. يحيى سعد محمد الشرقاوي البحيرة

39. عوض رمضان عوض خليف البحيرة

40. محمد محمد خليل عمرو البحيرة

41. عبد العزيز خميس عبد العزيز علي البحيرة

42. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان البحيرة

43. عمر و محمد عبد المنطلب النقراشي البحيرة

44. أحمد محمد عبد الحميد كشك البحيرة

45. سمير صبري محمد غالي البنا البحيرة

46. أحمد السعدني عبد العزيز الور البحيرة

47. محمد علي عبد الواحد مندور البحيرة

48. محمود شعبان أحمد عبدة البحيرة

49. عمار إبراهيم علي إبراهيم البحيرة

50. محمد زكريا عبد الجواد زكريا النكلاوي البحيرة

51. محمد محمود أحمد ناصف البحيرة

52. محمد عبد الله عبد الكريم عبد الله البحيرة

53. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

54. محمد زكريا عيد رزق البحيرة

55. طارق محي الدين محمد الطواب المنوفية

56. طارق صابر متولي محمد الشاذلي المنوفية

57. السيد يحي محمد محمد المنوفية

58. أسامة عبد الحميد إبراهيم حسام الدين المنوفية

59. أحمد محمد أحمد بلابل المنوفية

60. مصطفى علاء عبد العليم عبد المطلب المنوفية

61. محمد عبد الرحمن قطب حمزة المنوفية

62. أحمد مبارك عمر شرف الدين المنوفية

63. يوسف صبري يوسف حسن المنوفية

64. عادل محمد عيد شحيبر المنوفية

65. عبد الحليم عبد المنعم زايد الكتاتني المنوفية

66. محمود محمد حامد محمد ساري المنوفية

67. محمد جابر صادق جلبط المنوفية

68. محمد فتحي محمد الخباز المنوفية

69. أحمد ناجي أبو الحديد عبده المنوفية

70. أحمد زين العابدين عبد القادر عمران المنوفية

71. أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد المنوفية

72. أحمد بركة عويس محمد بني سويف

73. معوض عيسى محمد معوض بني سويف

74. زين العابدين علي محمد علي إبراهيم بني سويف

75. محمد مختار عبدالمجيد رزيق بني سويف

76. مجدي عويس إمام شعبان بني سويف

77. أحمد فرج حسن طلبة بني سويف

78. سعودي السيد عبدالوهاب بني سويف

79. محمد عيد محمد حسن بني سويف

80. ياسر علي محمد عثمان بني سويف

81. إبراهيم عبدالمنعم محمد مصطفى بني سويف

82. عطا مسعود أحمد أحمد بني سويف

83. إبراهيم قرني سيد عبدالجواد بني سويف

84. سيد محمد سيد عبد المولى بني سويف

85. أشرف يحيى إبراهيم حسن بني سويف

86. محمود محمد نادي فرج بني سويف

87. ربيع جابر عبدالعزيز محمد بني سويف

88. أحمد رشدي خليفة مخلوف بني سويف

89. طه حامد عبدالجواد شعبان بني سويف

90. جمال عبدالعظيم محمد شعبان بني سويف

91. بطل حلمي رمضان عبد العال بني سويف

92. خلف مرسي على مرسي بني سويف

93. مصطفى مجدي عويس إمام بني سويف

94. مشهور محمد عبد الغنى محمد بني سويف

95. فتحي عبد الحميد مرسي بني سويف