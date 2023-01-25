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الرئيس في عيون بلاد السند.. صحيفة هندية: السيسي مثال للمسلم المخلص وقصته تعكس أنه زعيم مؤثر

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

 

صحيفة هندية: 

  • كان مولعا بالجيش منذ الطفولة وحرص على تعزيز قوته بعد أن أصبح رئيسا
  • لأول مرة رئيس الوزراء مودي يختار رئيس مصري الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية  بالهند
  • علاقة بين رئيس الوزراء الهندي مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي جيدة جدا. 
  • السيسي زعيما مؤثرا في مصر جلب الاستقرار السياسي للبلاد. 

 

 بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند، نشرت صحيفة ايجتك الهندية، تقريرا مطولا عن السيرة الذاتية للرئيس السيسي، حيث وصفته بأنه مثالا للمسلم المخلص، وسيرته الذاتية تعكس أنه زعيم مؤثر، ولذلك ولأول مرة، جعل رئيس الوزراء الهندي مودي رئيس مصر، البلد المسلم الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية، فعلاقة رئيس الوزراء الهندي والرئيس المصري جيدة جدا.

 

وذكر التقرير أن رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، يعتبر مسلما مخلصا، وكان مولعا بالجيش منذالطفولة، حيث أنه تولى رئاسة مصر بعد أن خدم في الجيش لسنوات، حتى بعد أن أصبح رئيسا، لم يتضاءل حبه للجيش واستمر في تقويته.

 

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الهند كضيف رئيسي في يوم الجمهورية، وهذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس مصر كضيف رئيسي في يومالجمهورية في الهند، وللزيارة أبعاد اقتصادية كبيرة، حيث أن توقيتها يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولها تأثير على مصر حاليا، وقوة العلاقات بين البلدين تجلت عندما تم استثناء مصر من قرار الهند بحظر تصدير القمح في الآونة الأخيرة.

 

 

بداية حياة الرئيس السيسي

 

وحرصت الصحيفة الهندية رصد السيرة الذاتية للرئيس السيسي، حيث قالت أنه زعيم مؤثر فيمصر جلب الاستقرار السياسي للبلاد، ولد عام1954 في منطقة الجمالية بالقاهرة، وكانت عائلته متدينة، وكان السيسي متفوقا في الدراسة منذ الطفولة، وكان لديه حب كبير للجيش.

 

في عام 1977 أكمل السيسي تخرجه من الكليةالحربية المصرية ثم التحق بقوات المشاة، خلال هذا ،تولى أيضًا قيادة فرقة ميكانيكية، وكان شابًا ذا عقل زكي للغاية. 

 

وبسبب عمله المتميز، سرعان ما أصبح رئيسالمخابرات العسكرية في مصر، وواصل دراسته حتى أثناء تقدمه في الجيش، حيث درس في كلية الأركان في بريطانيا وفي عام 2005 حصل على درجةالماجستير من الكلية العسكرية في بنسلفانيا.

  

ثورة 30 يونيو

وتستمر الصحيفة الهندية في سرد قصة الرئيس السيسي، حيث قالت إن الرئيس السيسي تدخل لإنقاذ بلاده من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وأكدت أن الشعب المصري قد فرح كثيرا بالقضاء على حكم الاخوان، وبدأالناس يقولون إن شعب مصر وجيشها معا، بعدذلك ، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين.

 

 

السيسي رئيسا لمصر

وعن تاريخ الرئيس السيسي منذ 2014، ذكرت الصحيفة الهندية، أنه تم ترقية السيسي ليصبح برتبة المشير، حيث أنها أعلى رتبة في الجيش المصري، ولكن بعد شهرين، استقال السيسي منمنصبه، ليبدأ استعدادته لخوض الانتخابات، وبالفعل انتخب السيسي رئيسًا لمصر في مايو2014 بنسبة 97٪ من الأصوات.

 

وتمكن الرئيس السيسي، بناء عاصمة مالية جديدة قرب العاصمة القاهرة، ضمن مشروعات عظيمة، منها أطول خط سكة حديد أحادي بدون سائق في العالم، والعديد من المشاريع الوطنية الضخمة. 

 

 

 

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستقرار السياسي السيرة الذاتية رئيس الوزراء الهندي

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