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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لـ كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

تأكدت جاهزية نجم الأهلي، الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وغاب على إثرها 9 مباريات.

الأهلي يستعيد نجمه قبل كأس العالم للأندية

ودخل تاو بديلا في مباراة الأهلي ونظيره البنك الأهلي، عند الدقيقة 77 ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وعزز فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة معززا الصدارة بفارق 6 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر أن تقام في المغرب مطلع شهر فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي مواجهاته في المونديال، بمباراة أوكلاند سيتي، وفي حال الفوز يلتقي سياتل الأمريكي، وإذا حقق الفوز يتقابل مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي.

نجم الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو بيرسي تاو تاو الدوري الممتاز الدوري المصري

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