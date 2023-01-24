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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن عيد الشرطة: لا يترددون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها

عيد الشرطة
عيد الشرطة

هنأ النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد داخل جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 71 ، مضيفا أن عطاء رجال الشرطة مستمر  وفاء للعهد والقسم، فهم العيون الساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه.


وأوضح فهمي ، فى بيان له اليوم ، أن تضحيات رجال الشرطة المصرية العظيمة سيسجلها التاريخ بحروف من نور، وهذا ليس بجديد على جهاز الشرطة المصرية الذى تصدى رجاله ببسالة لكل محاولات النيل من استقرار الوطن وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته الغالية وتوفير الأمن والأمان للشعب المصرى.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين يثمّنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن والملاحم البطولية التي يعبرون بها عما يتمتعون به من وطنية وجاهزية على أعلى مستوى، للتعامل مع الأحداث وتطوراتها، لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ومواجهة المؤامرات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.


ووجه النائب، التحية إلى أرواح الشهداء من رجال الشرطة أثناء  مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مؤكدا أن رجال الشرطة  لايترددون لحظة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها، مشيرا إلى أن  25 يناير 1952 يظل يومًا للبطولة والفداء تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية، للذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامته.

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