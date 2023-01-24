طباخ بوتين يواجه 560 دعوة قضائية بسبب إمداد الجيش الروسي بطعام فاسد

يُقال إن رجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوزين، الذي حصل على لقب “طباخ بوتين" من خلال عقود إمداد الجيش الروسي بالطعام، تمت مقاضاته أكثر من 500 مرة العام الماضي بسبب إمداد الجيش بطعام منخفض الجودة.

وذكر المنفذ الإعلامي الروسي المستقل “Mozhem Obyasnit” عبر “تلجرام”، أن بريجوزين، وهو مؤسس “مجموعة فاجنر” وله علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرض لـ 560 دعوى قضائية في عام 2022 من قبل وزارة الدفاع الروسية بزعم تزويد الجيش الروسي بطعام رديء الجودة وفاسد.

وحصل بريجوزين على هذا اللقب بعد أن أصبح صاحب مطعم شهير بعد فترة قضاها في السجن.

وبدأ بريجوزين في تنظيم وجبات الطعام في مآدب الكرملين وخدم بوتين شخصيًا.