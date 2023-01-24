خبيرة الأبراج: كهربا سيحقق مكاسب مالية.. وسيدفعها في النصف الثاني من 2023

قالت عبير فؤاد ، خبيرة الفلك والابراج ، إن لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى محمود عبد المنعم كهرباسوف يحقق مكاسب مالية كبيرة فى النصف الاول من عام 2023، مشيرة الى أن كهربا لدية دفع مالي فى النصف الثانى من العام الحالى رغم تألقة وحظة الكبيرة خلال الفترة الحالية .



وأضافت ، خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنها تري رقم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى محمود عبد المنعم كهربا ، ان لدية توتر شديد وفاقد للاتزان ولكنة يمتلك حظ كبير هذا العام ، واتوقع ازمات مالية كبيرة له فى النصف الاول من العام الحالى 2023 .

وتابعت :" محمد شريف مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، عنده تركيز كويس ولكنة من اول شهر مايو سيضيع هذا التركيز" متابعة " محمد شريف لدية احباط شديد وسوف يخرج من هذا الاحباط مع خروجة من برج الدلو قريباً وسيكون افضل وأنصحة عدم المغامرة بعدم المغامرة بهذا العام 2023 ".

سوف يأتى له عقد احتراف

وأكملت عبير فؤاد ، خبيرة الفلك والابراج ، " اتوقع سفر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك احمد سيد زيزو للاحتراف خلال 2023 ، خاصة وان زيزو سوف يأتى له عقد احتراف خارجي وله حظ ولو فعل هذا العقد سوف ينجح رغم ان لدية غضب خلال الفترة الحالية ".