عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة الأبراج: كهربا سيحقق مكاسب مالية.. وسيدفعها في النصف الثاني من 2023

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي

 

قالت عبير فؤاد ، خبيرة الفلك والابراج ، إن لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى محمود عبد المنعم كهرباسوف يحقق مكاسب مالية كبيرة فى النصف الاول من عام 2023، مشيرة الى أن كهربا لدية دفع مالي فى النصف الثانى من العام الحالى  رغم تألقة وحظة الكبيرة خلال الفترة الحالية .

وأضافت ، خلال  لقائها مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنها تري  رقم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى محمود عبد المنعم كهربا ، ان لدية توتر شديد وفاقد للاتزان ولكنة يمتلك حظ كبير  هذا العام ، واتوقع ازمات مالية  كبيرة له فى النصف الاول من العام الحالى 2023 .

وتابعت :"  محمد شريف مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، عنده تركيز كويس ولكنة من اول شهر مايو سيضيع هذا التركيز" متابعة " محمد شريف لدية احباط شديد وسوف يخرج من  هذا الاحباط مع خروجة من برج الدلو قريباً وسيكون افضل وأنصحة عدم المغامرة بعدم المغامرة  بهذا العام 2023 ".

 

سوف يأتى له عقد احتراف

وأكملت عبير فؤاد ، خبيرة الفلك والابراج  ، " اتوقع سفر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك  احمد سيد زيزو للاحتراف  خلال 2023 ، خاصة وان زيزو سوف يأتى له عقد احتراف  خارجي وله حظ ولو فعل هذا العقد سوف ينجح رغم ان لدية غضب خلال الفترة الحالية ".

النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا أحمد سيد زيزو الأبراج كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مفاجآت وكواليس جديدة بشأن رحيل فيريرا مدرب الزمالك

ما هي أفضل النذور التي يتقرب بها العبد لربه؟ أحمد كريمة يكشف عنها

اليوم العالمي للتعليم.. قرارات اتخذتها الدولة لإصلاح المنظومة |تفاصيل

فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أوضة اللبس السبب .. أول تعليق من ميدو على رحيل فيريرا

12 مليون دولار.. تفاصيل استثمار بيل جيتس في شركة تواجه تجشؤ الأبقار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توجع القلب.. هاني الناظر يحذر من حالة خطيرة تحدث للفتيات

كيم كارداشيان تدرس للطلاب في جامعة هارفارد.. وهجوم حاد عليها

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

دراسة تحذر: باطن الأرض يتوقف عن الدوران ويعكس اتجاهه فجأة

فيديو

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ