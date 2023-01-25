شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

محمد ونور شقيقان خرجا من أجل اللعب واللهو أمام منزلهما بقرية سدود بمركز منوف والمطل علي الترعة المارة أمام المنزل، خرجا صباحًا كعادتهما من أجل اللهو.

محمد صاحب الـ 3 سنوات ونور صاحبة الـ 6 سنوات طفلان في عمر الزهور اعتادا اللعب أمام المنزل حيث يخرجان في الصباح من أجل اللهو مع أقرانهما من جيرانهما.

ووسط اللهو سقط محمد داخل ترعة النعناعية المارة أمام منزلهم فحاولت نور النزول لإنقاذه إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه وغرقت معه.

فوجئ الأب بسقوط الطفلين فأسرع وسط حالة من الصراخ يا محمد يا نور ولكن كان للقدر كلمة أخري حيث لقي الطفلان مصرعهما غرقًا.

أصيب الأب بحالة من الصدمة عقب محاولته انتشال جثامين أبنائه حيث تمسك بالأمل أن يكونا في غيبوبة وإخرجهما بصحبة جيرانه وحاولوا عمل الإسعافات الأولية لهما ولكنهما كانا قد فقدا حياتهما.

صرخات متلاحقة أطلقتها أم الطفلين فيما تم اصطحاب الأطفال إلي مستشفي منوف ولكن كانت الصدمة وفاة الطفلين غرقاً.

صدمة كبيرة وصراخ وبكاء حزنًا علي وفاة الشقيقين محمد ونور الطفلان اللذان خطفهما الموت غرقاً داخل الترعة.

وأجرى الطب الشرعي الكشف علي الطفلين الذي أكد وفاتهما باسفكسيا الغرق حيث تم التصريح بدفن الجثامين.

ووسط حالة من الحزن خرجت جثامين الطفلين واحدًا تلو الآخر وودعتهما الصراخات والبكاء والعويل حزنًا علي وفاة الطفلين.

حيث شيع العشرات من أهالي قرية سدود جثمان الطفلين حيث أدوا صلاة الجنازة علي الطفلين من مسجد القرية وتم تشييع جثامينهما إلي مثواهما الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

علامات الصدمة والحزن ارتسمت علي وجه والد الطفلين ووالدتهما التي أصابها الذهول لفقدان أبنائها الاثنين معًا.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف بغرق طفل وشقيقته أثناء لهوهما أمام منزلهما بقرية سدود سقطا داخل الترعة المارة أمام منزلهما.

بالانتقال تبين غرق طفلين ولد وبنت الأول يبلغ 3 سنوات والأخت 6 سنوات أثناء لهوهما أمام منزلهما فسقطا داخل ترعة النعناعية المارة أمام المنزل وحاول الأب إنقاذهما إلا أنه لم يتمكن من انتشالهما إلا بعد مفارقتهما للحياة.

غرق طفلين في المنوفية

غرق طفلين في المنوفية