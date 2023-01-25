رشوان توفيق: كل ما أملكه كتبته لبناتي.. شاهد

قال الفنان رشوان توفيق ، تعليقا على رفض دعوى أبنته ضدة بشأن فيلا أكتوبر ، إن جميع ثروته التي يمتلكها كتبها بأسمه بناته " هبة " و " أيه " ، موضحا : " منت جايب شهادات ادخار باسمهم على أساس وفوجئت أن السيدة أية بضغوط عليها وسحبت فلوسي بمساعدة زوجها " .

وتابع الفنان رشوان توفيق ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : أنا أعيش بفلوس أـبنتي هبة الأن ومعاشي الحكومي واكتشفت أن الفيلا اللي كنت بعملهالها بتنقل ملكيتها لأبنها" .

وأردف : ربنا يهديها وبوقلها يابنتي البيت بيتك وهبة بتقولها تعالي وأنا عاوز أديها الفيلا بتاعتها بردو .