أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية بلوزة كات وبنطلون چينز ونضارة شمسية سوداء، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.