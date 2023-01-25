محمد لطفي ينشر صورًا من كواليس "رمضان كريم ٢"

شارك الفنان محمد لطفي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد في الصورة من كواليس تصوير مسلسل" رمضان كريم ٢" رفقة أبطال المسلسل.

وعلق لطفي قائلاً:"كواليس رمضان كريم سيد رجب أحمد السبكي عكرو عبد العزيز أنتظرونا رمضان ٢٠٢٣".

يواصل حاليًا فريق عمل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني فى تصوير مشاهد المسلسل داخل حارة السبكي بمنطقة الحزام الأخضر حيث بناء الديكور الخاص بالحارة الشعبية التى يدور حولها قصة المسلسل.

ويتواجد الفنان سيد رجب بشكل شبه يومي داخل لوكيشن التصوير للانتهاء من مشاهده قبل بداية الشهر الكريم، حيث أن المسلسل يشهد العديد من التغيرات ومن أبرزها جملة سيد رجب الشهير بها فى المسلسل وهي “رمضان كريم” حيث تم تغيرها فى الجزء الثاني بجملة رمضان سعيد بنفس الطريقة المعروفة عنه فى نطقها.

كما يشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب.

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجئات الموسم الثاني للمسلسل.

تغيرات فى سيناريو المسلسل بسبب حالات الوفاة

ويشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.