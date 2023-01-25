عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفي ينشر صورًا من كواليس "رمضان كريم ٢"

رمضان كريم ٢
رمضان كريم ٢

شارك الفنان محمد لطفي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر محمد في الصورة من كواليس تصوير مسلسل" رمضان كريم ٢" رفقة أبطال المسلسل.

 

وعلق لطفي قائلاً:"كواليس رمضان كريم سيد رجب أحمد السبكي عكرو عبد العزيز أنتظرونا رمضان ٢٠٢٣".

يواصل حاليًا فريق عمل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني فى تصوير مشاهد المسلسل داخل حارة السبكي بمنطقة الحزام الأخضر حيث بناء الديكور الخاص بالحارة الشعبية التى يدور حولها قصة المسلسل.

 

ويتواجد الفنان سيد رجب بشكل شبه يومي داخل لوكيشن التصوير للانتهاء من مشاهده قبل بداية الشهر الكريم، حيث أن المسلسل يشهد العديد من التغيرات ومن أبرزها جملة سيد رجب الشهير بها فى المسلسل وهي “رمضان كريم” حيث تم تغيرها فى الجزء الثاني بجملة رمضان سعيد بنفس الطريقة المعروفة عنه فى نطقها.

كما يشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب.

 

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجئات الموسم الثاني للمسلسل.

 

تغيرات فى سيناريو المسلسل بسبب حالات الوفاة

ويشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

أعمال محمد لطفي مسلسل رمضان كريم ٢ رمضان كريم ٢ اخبار الفن اخبار الفنانين على السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حادثة غريبة .. كلب يطلق النار على مالكه ويقتله بأمريكا

الكرملين يفجر مفاجأة: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ سنوات

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

العراق يبيع نفطا بأكثر من 7.7 مليار دولار في ديسمبر

بايدن يعتزم الإعلان عن إرسال دبابات من طراز أبرامز لأوكرانيا اليوم

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء أكبر سفينة سياحية في العالم بمواصفات مبهرة.. تفاصيل

لحماية بيتك من السرقة .. لا يفوتك تنفيذ هذه الحيلة

اندرو تيت.. متهم بالإتجار بالبشر ويغرد بآيات قرآنية من داخل السجن

نتائجها سريعة جدًا.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ