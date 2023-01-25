غادة عبد الرازق تبهر الجماهير في أحدث إطلالاتها|شاهد

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية بالطو فرو، ومعتمدة علي المكيب الغامق الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم حكايتها تحت الحزام.

ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي يعتبر أول عمل فني تشارك فيه غادة عبد الرازق ويعرض على منصة الإلكترونية.