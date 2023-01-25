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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي ينفي وجود نية لانتخابات عامة مبكرة هذا العام

رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو

نفى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الثلاثاء، وجود نية لدى حزبه الليبرالي الحاكم في إجراء انتخابات عامة هذا العامة، مشيرًا إلى أن الكنديين لا يريدون إجراء أي انتخابات هذا العام، وأن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الجديد يسير "بشكل جيد للغاية".
ويحكم الحزب اللبيرالي حكومة أقلية في البرلمان بدعم من الحزب الديموقراطي الجديد.. وطالما بقيت الاتفاقية مركزة على تحقيق النتائج، قال ترودو إن الليبراليين والحزب الوطني "سيستمران في الحكم معًا".
ويجتمع ترودو حاليًا مع حكومته في مدينة هاميلتون بمقاطعة أونتاريو لمدة ثلاثة أيام قبل عودة البرلمان.
وبموجب اتفاق ثقة تم التوصل إليه بين الحزبين في مارس الماضي، وافق الحزب الديمقراطي الجديد على دعم حكومة الأقلية للحزب الليبرالي في الأصوات الرئيسية في مجلس العموم لتجنب إجراء انتخابات قبل عام 2025.. وفي المقابل، وعد الليبراليون بإحراز تقدم في أولويات الحزب الديمقراطي، وخاصة فيما تعلق بالرعاية الصحية للأسنان للأسر منخفضة الدخل.
وقال ترودو في تصريحات إذاعية صباح أمس: " كان سبب اجتماعنا معًا هو الاعتراف بأن هناك فرصة لإثبات أن الحكومات التقدمية يمكن أن تحقق الكثير للكنديين.. تسير الأمور بشكل جيد للغاية".
ومع ذلك، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج إنه مستعد لسحب دعمه من الصفقة حال عدم وفاء ترودو بالقضايا الرئيسية.

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