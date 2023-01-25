مسئولان فرنسيان يؤكدان دعم بلدهما لتونس في مسارها الإصلاحي

أكد المدير العام للخزينة الفرنسية إيمانويل مولان، وسفير فرنسا بتونس أندري باران، التزام بلدهما بدعم جهود تونس للمضي قدما في مسارها الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها الاقتصادية ونسق نموها ورفاهيتها الاجتماعي.

جاء ذلك -وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أمس الثلاثاء- خلال اجتماع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مع المسئولين الفرنسيين.

ويندرج اللقاء في إطار التشاور وتبادل الرؤى القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والمالية.