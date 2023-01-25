الجزائر وفرنسا توقعان على «ورقة طريق» مشتركة للتعاون العسكري والأمني

وقعت الجزائر وفرنسا على "ورقة طريق" مشتركة للتعاون العسكري والأمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي جمع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه، ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيري بورخارد، اليوم، بمقر وزارة الجيوش الفرنسية بباريس.

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، تطرقت المباحثات إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني.

كان رئيس أركان الجيش الجزائري قد وصل، مساء أمس الإثنين إلى فرنسا في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول تيري بورخارد.