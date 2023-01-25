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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد اليوم

الحكومة الموريتانية تؤكد أن الرئيس السابق سيحظى بمحاكمة عادلة

موريتانيا
موريتانيا

 أكدت الحكومة الموريتانية أن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز سيحظى بمحاكمة عادلة.
وقال الناني ولد أشروقه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية - في تصريح للصحفيين قبيل بدء المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد - إن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا.
وأضاف أنه سيتم السماح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة.
واعتقلت الشرطة الموريتانية الليلة الماضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي سيمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد.
وقبيل اعتقاله، أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في تدوينة له على صفحته بموقع (فيسبوك) إنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاما من الخدمة.
وأضاف الرئيس الذي حكم موريتانيا ما بين 2008 – 2019 أنه خلال عقد من الزمان أجرى تعديلات كبيرة غيرت البلد بشكل إيجابي رغم التحديات والإرهاب والثورات المخططة والمستمرة التي استهدفت العالم العربي وقتها.
ووصف الاتهامات الموجهة له بالمغلوطة، مؤكدا أنه سيقدم نفسه للدفاع عن شرفه وكرامته وحقوق الشعب، وفق تعبيره.
ويواجه ولد عبد العزيز البالغ نحو 70 عاما اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد.
وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود للرئيس ولد عبد العزيز وأفراد عائلته وأركان حكمه.

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