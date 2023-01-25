جامعة الإسكندرية: الكشف على 27846 حالة بقافلة طبية ببشائر الخير

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم القافلة الطبية والمجتمعية الشاملة إلى منطقة بشائر الخير 3 ، 5 بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة الصحة ومختلف طوائف المجتمع المدنى.

وذكرت الجامعة في بيان أن القافلة شملت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة وقامت بتحويل عدد من الحالات التى تحتاج رعاية خاصة إلى المستشفيات الجامعية وتم خلال القافلة توقيع الكشف على 27846 حالة فى مختلف التخصصات.

ووافق المجلس علي تنظيم دورة حول طرق الإنعاش للقلب والرئة لجميع العاملين بالجامعة بالتعاون مع لجان السلامة والصحة المهنية بالكليات مطلع فبراير القادم لتدريب العاملين بالجامعة حول طرق التعامل مع حالات الإغماء والانعاش الطبى لها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التمريض حول اللقاء العلمى الأول لقسم تمريض المسنين وفاعلية ذوى الهمم وكذلك التقرير المقدم من كلية الطفولة المبكرة حول مبادرة أنت أقوى من المخدرات، وأنشطة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية خلال شهر ديسمبر مثل عدد من الورش والندوات والدورات التدريبية والمعارض الخيرية والمعرض الكشفى وغيرها.