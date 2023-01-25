لتأهيل الكوادر بمجالات الإدارة والتدريب.. بروتوكول تعاون بجامعة الإسكندرية مع نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين كلية التربية الرياضية بنات والنقابة العامة للمهن الرياضية.

يهدف البروتوكول إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى لأعضاء هذه المهن وتأهيل الكوادر فى مجالات الإدارة والتدريب والمجالات الرياضية المتخصصة.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية السياحة والفنادق مشاركة الكلية فى مشروع تحدى قادة المستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة وترشيح طلاب من الكلية للمشاركة فى المشروع بغرض تطوير البرامج الدراسية، والتدريب والتواصل مع الصناعة وتفعيل شراكات أكاديمية مع كبرى الفنادق والمؤسسات السياحية.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول تنظيم الكلية الندوة التوعوية بعنوان كيفية التعامل مع Bubble Sheet وكذلك التقرير المقدم عن الندوة التوعوية بعنوان التصحيح الالكترونى للامتحانات متعددة الاختبارات بذات الكلية.

استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التجارة حول المعرض الخيرى بالكلية خلال شهر نوفمبر الماضى وأهم الخدمات المقدمة خلال المعرض.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول عدد من الأنشطة التى نظمتها الكلية فى إطار الموسم الثقافى للعام الجامعى 2022/2023 مثل ندوة ما تحب أن تعرفه عن نباتات الزينة، وكذلك البرنامج التوعوى للسادة العاملين بالكلية بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.