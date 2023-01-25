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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الهند ويزور ضريح المهاتما غاندي.. تصريحات مرتضى منصور في ليلة إقالة فيريرا.. الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

صدى البلد

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الرئيس السيسي يزور ضريح المهاتما غاندي ويضع إكليلًا من الزهور على قبره

الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الهند

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

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