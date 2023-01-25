حدث ليلا .. الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الهند ويزور ضريح المهاتما غاندي.. تصريحات مرتضى منصور في ليلة إقالة فيريرا.. الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

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الرئيس السيسي يزور ضريح المهاتما غاندي ويضع إكليلًا من الزهور على قبره

الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الهند

من القصر الرئاسي الهندي.. السيسي: نتطلع لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي: تكامُل قدرات مصر والهند يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل..تفاصيل

11 تصريحا ناريا لمرتضى منصور فى ليلة إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه

نصرةً للمصحف الشريف.. الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

على متنها 22 شخصًا.. غرق سفينة شحن بين كوريا الجنوبية واليابان