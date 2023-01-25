قمة أردنية قطرية في الدوحة اليوم

قال سفير الأردن في العاصمة القطرية الدوحة، زيد اللوزي، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيلتقي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، في الدوحة.

وأضاف السفير الأردني، أن القمة ستتناول العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين والرؤية الأردنية القطرية المتطابقة حيال مختلف القضايا.

كما ستتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية تتصدرها القضية الفلسطينية.

وتابع: "لقاءات خير ومحبة.. ونتطلع لزيارة قادمة لسمو الشيخ تميم إلى بلده الأردن".