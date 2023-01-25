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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة أردنية قطرية في الدوحة اليوم

العاهل الأردني مع
العاهل الأردني مع أمير دولة قطر

قال سفير الأردن في العاصمة القطرية الدوحة، زيد اللوزي، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيلتقي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، في الدوحة.

وأضاف السفير الأردني، أن القمة ستتناول العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين والرؤية الأردنية القطرية المتطابقة حيال مختلف القضايا.

كما ستتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية تتصدرها القضية الفلسطينية.

وتابع: "لقاءات خير ومحبة.. ونتطلع لزيارة قادمة لسمو الشيخ تميم إلى بلده الأردن".

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الأردن الدوحة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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