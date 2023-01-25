الولايات المتحدة: نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر مع أستراليا

أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر مع أستراليا، مدعوما بالعمل المشترك في إطار الرباعية ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأبيك وأوكوس.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء بمناسبة عيد أستراليا الوطني - التصميم المشترك إلى تعاون لمعالجة تغير المناخ والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتطوير تقنيات جديدة تحافظ على نظافة كوكبنا وتسهل استكشاف الفضاء وتمكين الانفراجات الطبية، مما يصب في مصلحة العالم في العديد من المجالات.

وأكد بلينكن - حسب البيان - أن العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وأستراليا والتنوع الثقافي الغني والتاريخ الممتد لآلاف السنين لشعوب الأمم الأولى تجعل صداقتنا لا مثيل لها.

واختتم البيان قائلا "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أتقدم بأطيب التمنيات لجميع الاستراليين بمناسبة عيدهم الوطني الموافق 26 يناير".

