عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر مع أستراليا

صدى البلد

   أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر مع أستراليا، مدعوما بالعمل المشترك في إطار الرباعية ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأبيك وأوكوس.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء بمناسبة عيد أستراليا الوطني - التصميم المشترك إلى تعاون لمعالجة تغير المناخ والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتطوير تقنيات جديدة تحافظ على نظافة كوكبنا وتسهل استكشاف الفضاء وتمكين الانفراجات الطبية، مما يصب في مصلحة العالم في العديد من المجالات.

وأكد بلينكن - حسب البيان - أن العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وأستراليا والتنوع الثقافي الغني والتاريخ الممتد لآلاف السنين لشعوب الأمم الأولى تجعل صداقتنا لا مثيل لها.

واختتم البيان قائلا "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أتقدم بأطيب التمنيات لجميع الاستراليين بمناسبة عيدهم الوطني الموافق 26 يناير".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل..تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بمراسم رسمية.. رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي يستقبلان الرئيس السيسي|فيديو

بعد رحيل فيريرا| مرتضى منصور يزف بشرى لجمهور الزمالك

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي استعدادا لشهر رمضان

لتجنب الخسائر.. 10 نصائح هامة لمربي الماشية فى فصل الشتاء

هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟.. الإفتاء تجيب

السيسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض القاهرة الدولي.. جدل بسبب الكتب الهدية: بتتحول لـ قراطيس لب

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ