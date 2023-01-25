زلزال بقوة4.9درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأربعاء أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 9ر4 درجة ضرب منطقة فوكوشيما شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت المحلي في محافظة فوكوشيما، وكان مركزه على عمق 50 كيلومترا.

ولم يتم تلقي معلومات حول ضحايا ودمار محتملين، وكذلك حول خطر حدوث تسونامي فيما بلغ مقياس شدة الزلازل 4 من الحد الأقصى 7.

يذكر أن منطقة فوكوشيما قد شهدت أحد أقوى الزلازل في التاريخ وأدى إلى تشكل تسونامي مدمر تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية وذلك في 11 مارس 2011 وتحي اليابان كل عام ذكرى ضحايا الكارثة.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات ومركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، بتسونامي غمر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علو المباني، ما أدى مقتل أو اختفاء نحو18 ألفا و500 شخص.

