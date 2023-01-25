عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة4.9درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

صدى البلد

   أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأربعاء أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 9ر4 درجة ضرب منطقة فوكوشيما شمال شرق البلاد.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت المحلي في محافظة فوكوشيما، وكان مركزه على عمق 50 كيلومترا.
ولم يتم تلقي معلومات حول ضحايا ودمار محتملين، وكذلك حول خطر حدوث تسونامي فيما بلغ مقياس شدة الزلازل 4 من الحد الأقصى 7.
يذكر أن منطقة فوكوشيما قد شهدت أحد أقوى الزلازل في التاريخ وأدى إلى تشكل تسونامي مدمر تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية وذلك في 11 مارس 2011 وتحي اليابان كل عام ذكرى ضحايا الكارثة.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات ومركزه في عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، بتسونامي غمر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علو المباني، ما أدى مقتل أو اختفاء نحو18 ألفا و500 شخص.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

بعد إقالته .. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل..تفاصيل

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بمراسم رسمية.. رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي يستقبلان الرئيس السيسي|فيديو

بعد رحيل فيريرا| مرتضى منصور يزف بشرى لجمهور الزمالك

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي استعدادا لشهر رمضان

لتجنب الخسائر.. 10 نصائح هامة لمربي الماشية فى فصل الشتاء

هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟.. الإفتاء تجيب

السيسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض القاهرة الدولي.. جدل بسبب الكتب الهدية: بتتحول لـ قراطيس لب

بدون حرمان.. رجيم سريع يحوّل جسمك لآلة حرق للدهون

5 علامات تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ.. تعرف عليها

أقوى من المسكنات آلاف المرات .. تعرفي على أفضل حيلة لتسكين الألم

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ