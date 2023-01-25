مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش يفوز بالمركز الأول للبطولة التنشيطية للكرة الطائرة

اختتمت في الصالة المغطاة بالعريش البطولة التنشيطية الأولى للكرة الطائرة، والتي نظمتها منطقة الاتحاد بشمال سيناء برعاية إبراهيم حسن رئيس المنطقة.











وأشار بيان المركز الإعلامي لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إلى فوز فاز فريق مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش محافظة شمال سيناء ، بالمركز الأول للبطولة التنشيطية للكرة الطائرة ،والتي نظمتها منطقة الاتحاد بشمال سيناء برعاية إبراهيم حسن رئيس المنطقة. وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب النصر التابع لإدارة شباب بئر العبد بنتيجة 2/ 1 .



وقد حضر ختام المباراة كل من : إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، ووليد رياض مدير إدارة الرياضة ، والدكتور حسام نعمان وعصام التلواني ، ومدحت الشوربجي مدير مركز شباب 6 أكتوبر وعبد العزيز ربيع مدير مركز شباب النصر .





قاعدة رياضية



وفى ختام المباراة .. اكدة إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، على اهتمام المديرية والمنطقة بوجود قاعدة رياضية كبيرة ومنافسات متنوعة .. ومشيدا بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة خلال فعاليات البطولة .

حيب تم تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة.