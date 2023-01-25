عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة في عيد الشرطة: نصلي ليحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة

صدى البلد

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الحادى والسبعين.


وجاء في نص برقية التهنئة: تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد اللواء وزير الداخلية ورجال وأبطال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الحادي والسبعين.


وأضاف، إن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة البواسل في مثل هذا اليوم منذ ٧١ عامًا، وما يقدمونه طوال تاريخهم، يؤكد بصدق بأنهم درع الأمن والأمان في كل ربوع الوطن.


نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه القوية الرفيعة، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

«جنى» سقطت في بئر أسانسير.. التفاصيل الكاملة لمصرع طالبة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأسوان وإصابة 11 شخصا

أبو الغيط: العرب قادرون على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات

رئيس الوزراء الهندي يعلن رفع مستوى التعاون مع مصر إلى شراكة استراتيجية

المدن الخضراء الإطار والممارسات العالمية.. تقرير جديد للوزراء

الأرز بـ 14.5.. التموين نزف خبرًا سارًا للمواطنين بالمحافظات

الرئيس السيسي: التعاون بين مصر والهند سيساعد في القضاء على العنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

قريبًا.. أفضل لاعب بالعالم يجاور رونالدو في النصر| القصة الكاملة

4 أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة .. بعضها خطير

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ