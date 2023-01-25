الكنيسة في عيد الشرطة: نصلي ليحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الحادى والسبعين.



وجاء في نص برقية التهنئة: تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد اللواء وزير الداخلية ورجال وأبطال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الحادي والسبعين.



وأضاف، إن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة البواسل في مثل هذا اليوم منذ ٧١ عامًا، وما يقدمونه طوال تاريخهم، يؤكد بصدق بأنهم درع الأمن والأمان في كل ربوع الوطن.



نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه القوية الرفيعة، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.