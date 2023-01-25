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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بسبب تدني خدمات الإنترنت المنزلي

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدني خدمات الإنترنت المنزلي ووجود انقطاع مستمر، وسوء المعاملة من خدمة العملاء.

 ولفت إلى ارتفاع عدد الشكاوى من سوء خدمة الإنترنت خاصة المنزلي، ووجود انقطاع مستمر في الخدمة دون سبب، وسوء التواصل مع خدمة العملاء.

 

وقال "محسب" في طلبه، أن هناك تراجعا في مستوى الخدمة يأتي في الوقت الذي تزايد فيه الاعتماد على الإنترنت في ظل تحول الدولة المصرية نحو الرقمنة، والتوجه نحو إنهاء كافة الخدمات والمعاملات وحتى أداء مهام العمل اليومية وتحول جزء كبير من العملية التعليمية إلى الإنترنت، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات وعد أكثر من مرة بأن شبكات الإنترنت سوف تشهد تقدما ملحوظا، وهو ما لم يحدث، وأصبحت الخدمة من سيء لأسوءـ، والمواطن لا يشعر بأي تحسن.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدد اشتراكات الإنترنت المنزلي فائق السرعة ADSL نحو 9.99 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل 9.83 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.6%، و14.87% سنويًا، الأمر الذي يعنى أن هناك ما بين 40 – 50 مليون مواطن يعتمد بشكل أساسي على الانترنت المنزلي.

 

 

وطالب النائب أيمن محسب وزير الاتصالات باتخاذ خطوات حقيقية نحو تحسين خدمة الإنترنت المنزلي، من خلال تحسين جودة البنية التحتية، وإنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الألياف الضوئية، مؤكدا على أهمية عمل حصر للمناطق التي تعاني من مشكلات في الإنترنت المنزلي، والعمل على حلها وتقوية الخدمة فيها.

 

وشدد "محسب" على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الإنترنت المنزلي في جميع أنحاء الجمهورية، والذي يأتي كخطوة تمهيدية لنقل كافة الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة وجودة الخدمة . 

أيمن محسب حنفى جبالى مجلس النواب وزير الاتصالات

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