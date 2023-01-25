نائب: النهوض بقطاع الزراعة يتطلب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

أكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن النهوض بقطاع الزراعة وزيادة الإنتاح الزراعى في مصر، يتطلب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود طفرة كبيرة في قطاع الزراعة لاسيما في المشروعات القومية التى تستهدف التوسع الزراعى في الأراضي الصحراوية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: ويتبقي أمامنا تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية القديمة، حيث تتطلب التعامل معها بآليات حديثة منها استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى والاستفادة من الأبحاث العلمية والزراعية التى تستهدف زيادة الإنتاج.

وأكمل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: علينا الإسراع في إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية من خلال تعديل القانون المنظم لها، بحيث تتولي الجمعيات الزراعية دور توفير البذور والأسمدة والمبيدات للفلاح وكذلك تتولي تسويق المحاصيل وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، بالإضافة إلي دورها التوعوى والإرشادى المتواصل مع الفلاح.

وأكد النائب أحمد البنا، أهمية ذلك الدور للجمعيات الزراعية، حيث تمثل حلقة وصل هامة بين الفلاح وباقي الجهات، بحيث يتفرغ الفلاح لمهنته ومهمته الأساسية وهى الزراعة فقط، دون العناء في البحث عن بذور وأسمدة وتسويق للمحاصيل وغيرها.

وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لاستعادة الدور السابق للجمعيات الزراعية في مصر وإحلال فكر جديد وحديث في المنظومة الزراعية.

واستشهد البنا، بتجارب عديد من الدول الناجحة في الزراعة، حيث تتولي الجمعيات الزراعية دورا هاما في تقديم الخدمات اللوجستية للفلاح، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء استثمارات ناجحة في الزراعة والتصنيع الزراعى، بما يعود بالنفع علي البلاد والفلاح.