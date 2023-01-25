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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمويل من بنك الإعمار الأوروبى..

وصول أول جرار أمريكى لميناء الإسكندرية من شركة وابتك

جرار السكك الحديدية
جرار السكك الحديدية الجديد

 أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية أول جرار سكة حديد أمريكى  جديد لميناء الأسكندرية ضمن صفقة  تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد المبرم مع شركة  وابتك الأمريكية  ( جنرال إلكتريك سابقاً ) بتكلفة إجمالية قدرها  247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة و قطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبى . 
صرح وزير النقل أنه هذه الصفقة الجديدة تدخل في اطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد  260 جرارا جديداً   وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ، لافتا انه  سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة وابتك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة وتم الانتهاء من اعادة تأهيل 60 جرار منها ( 54 جرار جنرال اليكتريك + 6 جرار PRL ).


وأشار وزير النقل أن صفقة الجرارات الجديدة  ستشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في  إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية  .موضحاً أن هذه الجرارات التي ستصل تباعاً سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة  في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة كما  سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا الجرار الذي تم توريده  سيتم تشغيله تجريبياً علي شبكة السكك الحديدية لمدة شهر ثم يتبع ذلك توريد أول دفعة بعدد 19 جرار في شهر مارس القادم وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار في فبراير 2024 لافتاً إلي أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد ، وأن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية .

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