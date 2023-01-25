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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يوجه بالإسراع في إعلان نتائج امتحانات نصف العام

صدى البلد

أعرب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن تقديره للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بكليات الجامعة؛ لحسن تعاونهم في الالتزام بضوابط الامتحانات، مشيرًا إلى أن اللجان شهدت  متابعات من غرفة العمليات الرئيسة وجولات ميدانية لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء في القاهرة والفروع بالوجهين القبلي والبحري.
 
  وشدد فضيلته على ضرورة استكمال أعمال التصحيح والرصد بالكنترولات، والإسراع بإعلان النتائج.

من نا حية أخرى تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة؛ أعمال الحفر بالمنشآت الجديدة بحرم الجامعة بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

وتابع أعمال الحفر والجاسات بأرض المبنى الجديد لكلية الشريعة والقانون، كما تابع أعمال الحفر بمبنى قاعة الاحتفالات، ومبنى المدرجات المركزية المخصص لخدمة العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بمدينة نصر.
ووجه رئيس الجامعة الدكتور عمرو هلال، مدير المركز الهندسي بالجامعة، إلى ضرورة متابعة أعمال الإنشاءات الجديدة أولًا بأول؛ ليتسنى لها دخول الخدمة والاستفادة منها في العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات.

رئيس جامعة الازهر نتائج امتحانات نصف العام الدكتور سلامة داود

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