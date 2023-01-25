مدبولي: سعدت بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشيدا بجناح وكتب الازهر .

وكتب مدبولي كلمة تذكارية للجناح " بِسْم الله الرحمن الرحيم سعدت اليوم بزيارة جناح الازهر الشريف في معرض الكتاب مع تمنياتي بدوام التوفيق والرقي والتقدم .



وكان رئيس الوزراء قد تفقد جناح وزراة الداخلية وما يقوم به من دور هام في تحقيق الامن والاستقرار في مصر الذي جذب العديد من المستثمرين الاجانب والعرب واقامة العديد من المشروعات الانتاجية والخدمية والمدن الجديدة

وافتتح رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب ب و بنطلق تحت شعار "علي اسم مصر " وضيف شرف المعرض المملكة الاردنية الهاشمية .

وينطلق معرض الكتاب، في مركز المعارض بالتجمع الخامس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى يوم 6 فبراير 2023،

3344005B-A0AD-4685-9349-082C513A01CC