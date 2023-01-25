سنحرق دباباتكم.. رسالة تحذير خطيرة من الكرملين إلى الولايات المتحدة

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على احتمالية إرسال الولايات المتحدة دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، قائله: "دبابات إبرامز الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا ستحترق في ساحة المعركة مثل غيرها وأنها فكرة فاشلة".

وأضاف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الغرب يبالغ بتضخيم إمكانات الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أنه لا توجد آفاق للخروج إلى طريق لتسوية النزاع بشأن أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، رفض الكرملين التعليق على إرسال ألمانيا دبابات إلى أوكرانيا، قائلا، إن موسكو لا تتفاوض مع برلين على خلفية التسليم المحتمل للدبابات الألمانية إلى أوكرانيا.

كما لفتت الرئاسة الروسية، إلى أن آفاق تطور الوضع في العالم لا تعد بالانفراج ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن القوات المسلحة الروسية ستدمر دبابات إبرامز إم-1 الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية للناتو إذا تم توريدها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن السفير قوله تعليقا على عمليات التوريد المخطط لها"طوال الأزمة الأوكرانية، استخدمت الإدارة- الأمريكية- مرارا وتكرارا أسلوب نشر المعلومات في وسائل الإعلام عشية تسليم كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات إلى نظام كييف".

وتابع السفير "أن تحليل التسلسل الكامل لأعمال واشنطن يظهر أن الأمريكيين يثيرون باستمرار "حظر" المساعدة العسكرية لحكومتهم العميلة. ويتضح هذا بشكل خاص عندما تحقق القوات المسلحة الروسية انتصارات جديدة وتحرر بثقة أراضي روسيا من التهديد النازي".

وأضاف:"إذا تم اتخاذ قرار بإرسال دبابات إبرامز إم-1 إلى كييف، فسوف يتم تدمير الدبابات الأمريكية دون أدنى شك مثل جميع العينات الأخرى من المعدات العسكرية للناتو، وأنه من الواضح أن واشنطن تحاول عمدا إلحاق هزيمة استراتيجية بنا".