عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في جنوب أفريقيا احتجاجا على أزمة انقطاع الكهرباء

صدى البلد

احتشد مئات الأشخاص في شوارع مدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، للإعراب عن احتجاجهم على أزمة الطاقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لفترات قياسية.


وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن المتظاهرين احتشدوا في وسط المدينة من أجل التوجه إلى مقر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا يرتدون اللون الأزرق الخاص بحزب "التحالف الديمقراطي" المعارض المنظم للمسيرة.


أضافت القناة أن هناك تواجدا كبيرا للشرطة في مدينة "جوهانسبرج"، حيث توقعت السلطات احتشاد نحو خمسة آلاف شخص في المظاهرة، مشيرة إلى أن عدة مئات من مؤيدي الحزب الحاكم احتشدوا في مقر الحزب من أجل تنظيم مظاهرة مضادة للمسيرة الاحتجاجية.


وأثقل انقطاع التيار الكهربائي، جنوب أفريقيا لسنوات، إلا أن الانقطاعات وصلت لمستويات قياسية جديدة خلال الأشهر الماضية، حيث وصل الانقطاع لعدة مرات في اليوم أحيانا بإجمالي 12 ساعة يوميا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ترشيحاتنا

إحالة طالب ومراقبين إلى النيابة الإدارية لتسريب الامتحان على تليجرام فى مطروح

معلومات الوزراء يشارك في معرض الكتاب.. الجوهري: تطبيق "نور" لدعم وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية الخاصة بذوي الهمم

وزير الدفاع السويدي يغري الناتو للموافقة على الانضمام للحلف.. ماذا قال؟

سقوط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات في القاهرة

يعكس مكانة مصر.. مدبولي يؤكد مواصلة دعم الدولة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة: إصدارات بأسعار مخفضة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

فيديو

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. ماذا سيحدث بالطقس خلال الساعات المقبلة ؟

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

كاميرات المراقبة وآثار الدم كلمة السر.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شخص لصديقه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ