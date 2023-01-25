مظاهرات في جنوب أفريقيا احتجاجا على أزمة انقطاع الكهرباء

احتشد مئات الأشخاص في شوارع مدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، للإعراب عن احتجاجهم على أزمة الطاقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لفترات قياسية.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن المتظاهرين احتشدوا في وسط المدينة من أجل التوجه إلى مقر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا يرتدون اللون الأزرق الخاص بحزب "التحالف الديمقراطي" المعارض المنظم للمسيرة.



أضافت القناة أن هناك تواجدا كبيرا للشرطة في مدينة "جوهانسبرج"، حيث توقعت السلطات احتشاد نحو خمسة آلاف شخص في المظاهرة، مشيرة إلى أن عدة مئات من مؤيدي الحزب الحاكم احتشدوا في مقر الحزب من أجل تنظيم مظاهرة مضادة للمسيرة الاحتجاجية.



وأثقل انقطاع التيار الكهربائي، جنوب أفريقيا لسنوات، إلا أن الانقطاعات وصلت لمستويات قياسية جديدة خلال الأشهر الماضية، حيث وصل الانقطاع لعدة مرات في اليوم أحيانا بإجمالي 12 ساعة يوميا.



