عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الهندي: التعاون مع مصر سيخلق محورا للشراكة التكنولوجية والرقمية يخدم التنمية المستدامة

صدى البلد

  
قالت صحيفة "اينديا ناريتيف"، إن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للهند ستخلق متغيرا جديدا على الساحة الاقليمية والدولية، وهو خلق "محور عربي – هندي لتكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي"، وهو ما أكده محمد سليمان مدير برنامج الأمن المعلومتي والتكنولوجيا فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في تصريحات للصحيفة الهندية.
وأشار سليمان، في مقابلة مع الصحيفة الهندية، إلى أن العالم العربي لم يستفد بعد بالقدر الكافي من برامج التطوير الوطني لتكنولوجيا المعلومات التي جعلت الهند تتصدر المكانة الأولى عالميا على صعيد الابتكارات الرقمية وأنشطة المبرمجين.
من جهتها، قالت صحيفة "ذى هيندو"، الأوسع انتشارا في نيودلهي، إن المحادثات التي يجريها الرئيس السيسي في الهند ستفتح مجالات أوسع للتعاون الاستراتيجيي والاقتصادي والتنموي بين البلدين وكذلك استثمارات الطاقة الخضراء، وتنسيق المواقف المصرية الهندية في المحافل العالمية بما يحقق صالح شعبي البلدين ويجنب مسالب التوترات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الدولي الراهنة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.
وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن حجم التبادل التجاري المصري – الهندي، حقق ارتفاعا كبيرا بلغ ذروته في العام الماضي بنمو تجاوز نسبة 75 في المائة عما كان عليه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، إذ بلغ نحو 2ر7 مليار دولار بين عامي 2021 و 2022، مما يترجم مدى فاعلية التقارب المصري الهندي في الأعوام القليلة الماضية، وضرورة البناء على ذلك ايجابيا في المستقبل.
وأشارت صحيفة "بيرزنس ستاندارد" الهندية المتخصصة في الاستثمار والأعمال، في هذا الصدد، إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والهند في مجالات الزراعة والتطوير الرقمي، خلال زيارة الرئيس السيسي للهند ومحادثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكذلك لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي اتحادات الاستثمار والأعمال في الهند لاستجلاء أوجه ومجالات التعاون الاستثماري والانمائي بين البلدين، والعمل على اجتذاب السياحة الهندية إلى مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويا فى غضون خمسة أعوام.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

ترشيحاتنا

دعاء سداد الديون.. ردده بيقين في السجود وبين الأذان والإقامة

مدبولي: مشاركة الرئيس كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندية تعزز مكانة مصر

الحكومة: اكثر من 40 مليون مواطن مُحصنين بالكامل ضد "كورونا"واستلام مليون جرعة من لقاح "فايزر"

زلزال يثير رعب المصريين .. والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل بعد قليل

تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس| مقترح جديد يثير الجدل.. وخبير تعليم: خطوة صعبة التنفيذ ولها بدائل أفضل.. وأولياء أمور: «ولادنا مش ناقصين أعباء»

احتفال شعبي كبير.. وزيرا الري المصري والجنوب سوداني يفتتحان محطة مياه جوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

فيديو

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. ماذا سيحدث بالطقس خلال الساعات المقبلة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ