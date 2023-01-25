الإعلام الهندي: التعاون مع مصر سيخلق محورا للشراكة التكنولوجية والرقمية يخدم التنمية المستدامة



قالت صحيفة "اينديا ناريتيف"، إن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للهند ستخلق متغيرا جديدا على الساحة الاقليمية والدولية، وهو خلق "محور عربي – هندي لتكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي"، وهو ما أكده محمد سليمان مدير برنامج الأمن المعلومتي والتكنولوجيا فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في تصريحات للصحيفة الهندية.

وأشار سليمان، في مقابلة مع الصحيفة الهندية، إلى أن العالم العربي لم يستفد بعد بالقدر الكافي من برامج التطوير الوطني لتكنولوجيا المعلومات التي جعلت الهند تتصدر المكانة الأولى عالميا على صعيد الابتكارات الرقمية وأنشطة المبرمجين.

من جهتها، قالت صحيفة "ذى هيندو"، الأوسع انتشارا في نيودلهي، إن المحادثات التي يجريها الرئيس السيسي في الهند ستفتح مجالات أوسع للتعاون الاستراتيجيي والاقتصادي والتنموي بين البلدين وكذلك استثمارات الطاقة الخضراء، وتنسيق المواقف المصرية الهندية في المحافل العالمية بما يحقق صالح شعبي البلدين ويجنب مسالب التوترات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الدولي الراهنة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن حجم التبادل التجاري المصري – الهندي، حقق ارتفاعا كبيرا بلغ ذروته في العام الماضي بنمو تجاوز نسبة 75 في المائة عما كان عليه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، إذ بلغ نحو 2ر7 مليار دولار بين عامي 2021 و 2022، مما يترجم مدى فاعلية التقارب المصري الهندي في الأعوام القليلة الماضية، وضرورة البناء على ذلك ايجابيا في المستقبل.

وأشارت صحيفة "بيرزنس ستاندارد" الهندية المتخصصة في الاستثمار والأعمال، في هذا الصدد، إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والهند في مجالات الزراعة والتطوير الرقمي، خلال زيارة الرئيس السيسي للهند ومحادثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكذلك لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي اتحادات الاستثمار والأعمال في الهند لاستجلاء أوجه ومجالات التعاون الاستثماري والانمائي بين البلدين، والعمل على اجتذاب السياحة الهندية إلى مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويا فى غضون خمسة أعوام.

