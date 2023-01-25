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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| نوع من النساء لا يدخلن الجنة بسبب كلمة.. خطأ شائع في الصلاة يبطلها.. 10 كلمات كان يرددها النبي كل يوم صباحا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

نوع من النساء لا يدخلن الجنة بسبب هذه الكلمة.. احذري أن تكوني منهن

 

هل تقبل صلاة الضحى قبل شروق الشمس .. الفتوى توضح

 

احذر .. خطأ شائع فى الصلاة يبطلها ويغفله عنه الكثيرون

 

10 كلمات كان يرددها النبي كل يوم الصبح.. واظب عليها

 

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