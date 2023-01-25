النشرة الدينية| نوع من النساء لا يدخلن الجنة بسبب كلمة.. خطأ شائع في الصلاة يبطلها.. 10 كلمات كان يرددها النبي كل يوم صباحا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
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