عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تصدر 12 ألف أمر إعتقال بحق فلسطينيين خلال هذه المدة

صدى البلد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار التسع سنوات الماضية أكثر من 12 ألف أمر اعتقال بحق إداريين فلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير في بيان رسمي أحصي فيه عدد الاعتقالات في السنين الماضية، أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال العام السابق 2022.

و بلغ فيها عدد الأوامر 2409 أمرا بالاعتقال، وأعلى نسبة كانت في شهر ديسمبر 2022، وبلغ عدد الأوامر 315، واضاف نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت مع بداية العام الجاري، التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة 

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام السابق 2022، 866 معتقلًا، من بينهم أسيرتان، و7 أطفال.

وكانت قد أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني يعدي عارف عبدالناصر لحلوح زعمت أنه حاول أن ينفذ عملية طعب بسكين قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

كما زعمت قوات الاحتلال، أن الشاب الفلسطيني ذو الـ 20 عاما كان حامل سكينا في محاولة منه لتنفيذ عملية طعن، إلا أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عليه وأصابوه.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الشاب عارف عبدالناصر لحلوح متأثرا برصاص قوات الاحتلال الغاشمة في الضفة الغربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر الدولار وتراجع اليورو أمام سلة العملات اليوم 25 يناير 2023

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ