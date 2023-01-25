إسرائيل تصدر 12 ألف أمر إعتقال بحق فلسطينيين خلال هذه المدة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار التسع سنوات الماضية أكثر من 12 ألف أمر اعتقال بحق إداريين فلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير في بيان رسمي أحصي فيه عدد الاعتقالات في السنين الماضية، أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال العام السابق 2022.

و بلغ فيها عدد الأوامر 2409 أمرا بالاعتقال، وأعلى نسبة كانت في شهر ديسمبر 2022، وبلغ عدد الأوامر 315، واضاف نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت مع بداية العام الجاري، التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام السابق 2022، 866 معتقلًا، من بينهم أسيرتان، و7 أطفال.

وكانت قد أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني يعدي عارف عبدالناصر لحلوح زعمت أنه حاول أن ينفذ عملية طعب بسكين قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

كما زعمت قوات الاحتلال، أن الشاب الفلسطيني ذو الـ 20 عاما كان حامل سكينا في محاولة منه لتنفيذ عملية طعن، إلا أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عليه وأصابوه.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الشاب عارف عبدالناصر لحلوح متأثرا برصاص قوات الاحتلال الغاشمة في الضفة الغربية.