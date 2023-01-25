قبل الهجوم الروسي.. ماذا يعني تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2؟

أعلنت ألمانيا أنها ستقدم دبابات ليوبارد-2 لقوات كييف في علامة رئيسية على الدعم الذي من المتوقع أن تضاهيه الولايات المتحدة.

وجاء القرار بعد أسابيع من الضغوط الغربية منهية فترة من المداولات في برلين أحبطت حلفاءها وأثارت غضبا في كييف.

ماذا يعني إعلان ألمانيا؟

ويعني إعلان اليوم الأربعاء أن أوكرانيا ستمتلك قريبا دبابة حديثة من شأنها أن تعزز ترسانتها بشكل كبير قبل تجدد القتال البري المتوقع في الربيع.

وتستعد أوكرانيا لهجوم روسي في الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال الاستيلاء على منطقتي لوجانسك ودونيتسك وهو الهدف الأساسي الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين لما يسميه مجازا “عمليته العسكرية الخاصة”.

وقال الجنرال فاليري زالوجني أكبر ضابط في الجيش الأوكراني في ديسمبر إن أوكرانيا تتوقع هجوما روسيا في أي وقت بين نهاية يناير ومارس.

وكانت المساعدات العسكرية السابقة، مثل نظام الصواريخ الأمريكي “هيمارس”، حيوية في مساعدة أوكرانيا على تعطيل التقدم الروسي والقيام بسلسلة من الهجمات المضادة الناجحة في الأشهر الأخيرة.

وتأمل كييف أن يكون للدبابات الغربية تأثير مماثل على الحرب البرية البطيئة في شرق أوكرانيا.

وتمثل الدبابات أقوى سلاح هجومي مباشر تم توفيره لأوكرانيا حتى الآن، وهو نظام مدجج بالسلاح ومدرع مصمم لمواجهة العدو وجها لوجه بدلا من إطلاق النار من مسافة بعيدة. إذا تم استخدامها بشكل صحيح مع التدريب اللازم، فإنها يمكن أن تسمح لأوكرانيا باستعادة الأراضي ضد القوات الروسية التي كان لديها الوقت لحفر خطوط دفاعية.

بدأت الولايات المتحدة في توريد دبابات T-72 التي تم تجديدها من الحقبة السوفيتية، لكن الدبابات الغربية الحديثة تتقدم بجيل من حيث قدرتها على استهداف مواقع العدو.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم بحاجة إلى عدة مئات من دبابات القتال الرئيسية - ليس فقط للدفاع عن مواقعهم الحالية ولكن أيضا لنقل المعركة إلى العدو في الأشهر المقبلة.

وقال جنرال سيرجي ناييف، لشبكة “CNN”:”بالطبع ، نحن بحاجة إلى عدد كبير من الدبابات الغربية. إنها أفضل بكثير من النماذج السوفيتية ويمكن أن تساعدنا على التقدم”.