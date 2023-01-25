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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يكشف موقف ألابا من مباراة أتليتكو مدريد

صدى البلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، موقف ديفيد ألابا من مباراة أتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر الموتمر الصحفي: “ألابا متاح لكن تشواميني لا يزال بحاجة إلى التدريب وكذلك كارفاخال وهازارد وفاسكيز”.

وأضاف: “أتليتكو مدريد؟ إنها مباراة ديربي، مباراة ضد فريق قوي. سنعود إلى ملعبنا بعد شهرين ونتطلع إلى ذلك”.

واختتم: “يمكن أن يكون نعم ولكننا فريق يلعب بشكل جيد للغاية في خارج ملعبنا، إن حماسنا للعودة إلى ملعبنا بعد شهرين سيساعدنا وهذا واضح، اللعب بدعم من جماهيرنا أمر أساسي دائماً، العودة إلى برنابيو شيء مميز”.

أنشيلوتي ألابا تشواميني أتليتكو مدريد ريال مدريد

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