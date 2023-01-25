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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية بالفلبين والبحث عن أخري مفقودة

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء “فرانس بريس” أنه لقي طياران في سلاح الجو الفلبيني حتفهما، اليوم الأربعاء، وذلك في حادث تحطم طائرة تابعة للجيش الفلبيني.

وتبحث فرق الإنقاذ عن طائرة أخرى فُقدت قبل يوم وعلى متنها 6 أشخاص، وذلك وفقا لما ذكرته السلطات الفلبينية للوكالة.

وقال قائد الشرطة في مقاطعة باتان الكولونيل روميل فيلاسكو لوكالة "فرانس برس":" إن طائرة عسكرية من طراز "SF260 Marchetti" سقطت خلال تدريب على حقل أرز في بلدة بيلار القريبة من مانيلا، ما أدّى إلى وفاة قائدها وطيار آخر.

وفي سياق أخر ضرب زلزال بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" جنوبي الفلبين منذ أيام.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، بحسب وكالة أنباء الفلبين، أن الزلزال ضرب المنطقة على عمق 64 كيلومترا الساعة الثانية وست دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع حدوث توابع وأضرار جراء الزلزال.

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